Лукашенко заявил Путину о создании белорусской вакцины от COVID-19

Москва, 22 февраля. Собственная вакцина от коронавируса появится в Белоруссии к осени. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

Сейчас Белоруссия продолжает закупать препараты против COVID-19 в России, где зарегистрировано уже три вакцины от коронавируса. Белоруссия планирует идти по пути РФ и получить собственный препарат, отметил Лукашенко в ходе переговоров. Сейчас россиян прививают отечественной вакциной «Спутник V», разработанной сотрудниками НИЦ имени Гамалеи.

Встреча президентов проходит в Сочи 22 февраля. Как долго будет идти беседа, пока неизвестно. Однако СМИ сообщают, что российский и белорусский лидеры планируют покататься на лыжах и пообедать.