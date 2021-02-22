Александр Балуев рассказал, кто является главной любовью в его жизни

Москва, 22 февраля. Актер Александр Балуев признался, что в кино он всегда играет или любовь, или ее отсутствие. Артист поразмышлял о романтических чувствах и назвал главную любовь своей жизни.

Балуева привыкли видеть в военных фильмах, однако самому актеру ближе тема любви. Он отметил, что другое ему играть неинтересно — только любовь или ее отсутствие.

«Все остальное — некие оттенки серого», — заявил артист в интервью порталу «7Дней.ру».

Сейчас в жизни актера счастливый период, но в романтических отношениях, судя по всему, все запутано. Если говорить о чувствах между мужчиной и женщиной, то, по словам Балуева, требуется взаимность, чтобы назвать их любовью. Зато любовь к детям и родителям безусловна и абсолютна.

«Я люблю свою дочь безгранично. Маруся — моя главная любовь в жизни...» — заключил актер.

Александр Балуев ранее признался, что отказался сниматься в Голливуде в роли «плохого русского». Оказалось, артисту не раз предлагали роли в США, однако ему не понравилось, что русских воспринимают плохими по определению.