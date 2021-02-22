Лукашенко сообщил о готовности большинства дорожных карт к подписанию

Минск, 22 февраля. Речь идет о дорожных картах по различным направлениям сотрудничества России и Республики Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял еще в 2019 году, что если его вновь переизберут президентом, то он реализует все договоренности с Россией.

"Из 33 дорожных карт по интеграции Белоруссии и России осталось шесть-семь, над которыми продолжают работать правительства", — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным 22 февраля. В ходе мероприятия он заявил, что надеется возобновить дорожное сообщение между странами к лету 2021 года.