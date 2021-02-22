Президент Белоруссии поблагодарил Путина за поддержку экономики страны

Сочи, 22 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оказание поддержки экономике республики.

Об этом глава Белоруссии заявил во время встречи с Путиным в Сочи, которая проходит сегодня, 22 февраля.

"Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер", — сказал Лукашенко.

Прежде ФАН передавал, что Путин также выразил радость от встречи со своим коллегой.

Как сообщают СМИ, регламента по продолжительности переговоров нет, планируется, что лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах.