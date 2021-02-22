Депутаты Хинштейн и Боярский возмущены мягкостью приговора Навальному за клевету

Москва, 22 февраля. Блогер Алексей Навальный оштрафован на 850 тыс. рублей за клевету в отношении ветерана ВОВ. Парламентарии Александр Хинштейн и Сергей Боярский указали на мягкость приговора.

Депутаты Госдумы подчеркнули, что блогера довольно мягко наказали, такой штраф для него не считается чем-то значительным. По мнению политиков, приговор может создать прецедент для роста количества фактов оскорблений и клеветы. Парламентарии констатировали, что Навального судили по статье в старой редакции — до вступления поправок об ужесточении наказания за клевету.

В любом случае, уверены политики, высказывания в адрес фронтовика равносильны глумлению над его наградами. За это следует наказывать куда жестче.

Отметим, что в ходе суда Навальный позволил себе ряд негативных реплик в отношении фронтовика и госслужащих. Прокурор считает, что провокационные высказывания фигуранта могут быть основанием для доследственной проверки, сообщил ФАН.