Путин заявил, что рад встрече с Лукашенко

Сочи, 22 февраля. Российский лидер Владимир Путин выразил радость по поводу встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Личная встреча в современных условиях — это «большая редкость», отметил президент РФ. Сейчас лидеры двух стран находятся в Красной Поляне. После переговоров Владимир Путин предложил Александру Лукашенко покататься на лыжах.

«Надеюсь нам сегодня удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить Вас прокатиться на лыжах», — сказал Владимир Путин своему белорусскому коллеге.

Подробности предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Главы государств обсудят итоги Всебелорусского народного собрания, прошедшего 11 и 12 февраля в Минске, а также российско-белорусские отношения.