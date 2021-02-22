Путин оценил инструменты взаимодействия России и Белоруссии

Сочи, 22 февраля. Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал инструменты взаимодействия между странами.

Они хорошо отлажены. Нет ни одного дня, когда коллеги из России и Белоруссии не общались бы между собой, решая те или иные важные вопросы, отметил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

«Наши инструменты взаимодействия хорошо отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, решая те или иные вопросы, которые стоят перед нами», — заявил глава РФ.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Красной Поляне. Одной из тем обсуждения станут двусторонние отношения. Ожидается, что общение глав государств продлится в течение всего дня. К тому же Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют покататься на лыжах.