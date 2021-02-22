Число остановок для поездов между Россией и Белоруссией увеличится

Минск, 22 февраля. Российско-белорусские поезда снова начнут делать остановки в Витебске и Орше. Такую информацию предоставили в пресс-службе белорусского перевозчика.

Белоруссия и Россия приостановили железнодорожное сообщение весной 2020 года в рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Пассажирские поезда между странами возобновили свое движение с 8 февраля 2021 года.

Согласно новому распоряжению администрации белорусских железных дорог, составы из России теперь будут останавливаться не только в Минске, но и в Витебске и Орше. Работники поездов строго следят за соблюдением всех мер по нераспространению COVID-19 в вагонах.

РЖД утвердила санитарно-эпидемиологические меры в поездах между Россией и Белоруссией 6 февраля 2021 года. Пассажирам выдают только продезинфицированное постельное белье, работники регулярно проводят санитарную обработку поверхностей в вагонах.