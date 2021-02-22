Сосновский объяснил, почему Европа не пойдет на санкции из-за Навального

Сегодня, 22 февраля, министры иностранных дел стран Европейского союза обсуждают возможность применения очередного пакета ограничительных мер против России. О введении новых санкций из-за ситуации с основателем ФБК (признан иноагентом) во время визита в Москву заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

От трех до пяти

По мнению политолога, главного редактора немецкого журнала World Economy Александра Сосновского, заключение Алексея Навального не приведет к экономическим последствиям в отношениях Евросоюза и России, так как на сегодняшний день в Европе нет единогласия по данному вопросу. Как отметил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН, в нескольких странах есть понимание, что нельзя смешивать дело Навального с экономическими и политическими взаимоотношениями с РФ.

«Это касается в первую очередь Германии, Австрии и Венгрии. Как считают политики в той же самой Австрии, подобное просто меняет всю структуру взаимоотношений с важным соседом. Исходя из этого можно предположить — и есть такая информация из закулисья Брюсселя, которая звучит, — что сегодня согласия подобного рода не будет, будут попытки, конечно, продавить эти санкции. Есть все основания полагать, что санкций не будет», — заявил политолог.

По его словам, Евросоюз продолжит осуждать Россию и требовать освободить блогера. Вероятно, из планируемого пакета санкций «могут быть вырваны несколько конкретных физических лиц», но и это под большим вопросом. Для принятия ограничительных мер требуется единогласное решение, но в настоящее время, уточняет Сосновский, есть как минимум две страны, которые против, и от трех до пяти, которые могут воздержаться.

Неоправданные ожидания

Политолог также подчеркнул, что европейские страны хотят разделить историю с Навальным и свою международную политику. Несомненно, «кейс» блогера будет использоваться для попыток давления, но не в качестве повода для того, чтобы ухудшить взаимоотношения Европы с Россией.

«Здесь совершенно две разные колеи. По одной колее будут давить из-за Навального, но это как бы пустое дело, все это прекрасно понимают, [что это] чисто политический ход для сохранения своего собственного лица. А другое — это взаимоотношения с Россией. На сегодняшнем этапе все уже понимают, что «Северный поток — 2» будет достроен в любом случае. Все на самом деле этому очень рады, потому что ситуация сегодняшняя с экономикой в Евросоюзе из-за локдауна такова, что потерять еще Россию — это вообще смерти подобно практически», — объяснил Александр Сосновский.

Именно поэтому эксперт не сомневается в том, что в экономическом плане Алексей Навальный не станет рычагом давления на Россию, на что рассчитывают его ближайшие соратники, призывающие европейских политиков к новым санкциям. По мнению Сосновского, ситуация с блогером будет лишь политическим предлогом для того, чтобы попытаться «выиграть какие-то преференции», но к экономическим последствиям это не приведет.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал Евросоюз быть сдержаннее в вопросе новых антироссийских санкций, чтобы не отпилить сук, на котором сидит вся Европа. Дипломат убежден, что в сегодняшних реалиях Брюссель нуждается в конструктивном диалоге с Москвой.