Российские ученые восстановили ДНК древнего мамонта из Якутии

Якутск, 22 февраля. ДНК нового вида мамонта из Якутии возрастом более миллиона лет удалось секвенировать в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Древнее животное изучают работники центра «Вектор» и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Эксперты намерены провести комплексное исследование вирома и микробиома мамонтов. Специалистами обнаружены практически все представители четвертичного периода, в том числе Малоляховский мамонт, Туматские собаки, Омолойский лось и другие.

Недавно ученым удалось восстановить ДНК вымершего вида из семейства слоновых. В вечной мерзлоте Якутии сохранилось большое количество останков представителей флоры и фауны. Именно там находится крупнейший палеонтологический Музей мамонта имени П. А. Лазарева.

В Якутске ранее задержали мужчин, которые хотели вывезти за границу 880 бивней мамонта, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Предполагается, что контрабандисты пытались подделать документы на транспортировку.