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Российские ученые восстановили ДНК древнего мамонта из Якутии

Российские ученые восстановили ДНК древнего мамонта из Якутии

Якутск, 22 февраля. ДНК нового вида мамонта из Якутии возрастом более миллиона лет удалось секвенировать в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Древнее животное изучают работники центра «Вектор» и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Эксперты намерены провести комплексное исследование вирома и микробиома мамонтов. Специалистами обнаружены практически все представители четвертичного периода, в том числе Малоляховский мамонт, Туматские собаки, Омолойский лось и другие.

Недавно ученым удалось восстановить ДНК вымершего вида из семейства слоновых. В вечной мерзлоте Якутии сохранилось большое количество останков представителей флоры и фауны. Именно там находится крупнейший палеонтологический Музей мамонта имени П. А. Лазарева.

В Якутске ранее задержали мужчин, которые хотели вывезти за границу 880 бивней мамонта, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Предполагается, что контрабандисты пытались подделать документы на транспортировку.

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