Мужчинам рассказали о льготах и выплатах от ПФР в преддверии 23 февраля

Москва, 22 февраля. Какие выплаты и льготы полагаются российским мужчинам, рассказали специалисты Пенсионного фонда.

По данным ведомства, треть получателей выплат в стране составляют мужчины. Для представителей сильного пола в России увеличивается пенсионный возраст — до 2028 года он составит 65 лет. В 2021 году выйти на пенсию смогут мужчины, которые родились в первой половине 1960 года. Для выхода на страховую пенсию по старости гражданину необходимо накопить минимум 12 лет стажа, передает PRIMPRESS.

Некоторые мужчины смогут выйти на пенсию раньше времени, например, при работе в тяжелых условиях. При 15 годах работы в условиях Крайнего Севера или 20 годах работы в районах, приравненных к Крайнему Северу.

«Мужчины, которые не полностью выработают «северный» стаж, тоже могут рассчитывать на досрочное назначение выплат пропорционально отработанному сроку», — добавили в ПФР.

Как пожилым гражданам получить значительную надбавку в 4500 рублей к выплатам, озвучили в ПФР. Речь идет о назначении второй пенсии.

ПФР также ранее объяснил, кто из пенсионеров получит 12 тысяч в феврале, передает «ФедералПресс».