Экс-возлюбленная Тимати ответила на слухи о новом романе

Москва, 22 февраля. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова честно ответила на вопрос подписчиков о новом романе. Модель, как оказалось, ходит на свидания.

Тимати и Решетова расстались в прошлом году. Фанаты так и не дождались их свадьбы, хотя знаменитости в отношениях стали родителями. Сына они назвали Ратмиром.

Рэпер не стал терять время и после расставания начал сниматься в популярном шоу «Холостяк» на ТНТ. Решетовой же постоянно приписывают романы. Все дело в фотографиях модели, на которых она, например, демонстрирует подарки от «таинственных незнакомцев».

Поклонники не стали гадать и спросили Решетову напрямую. Экс-возлюбленная ответила на домыслы о новом романе в Instagram Stories.

«И в Интернете, и в определенных кругах все постоянно приписывают мне кого-то. Всегда смеюсь над этим. Да, я могла общаться, сходить на ужин, но до серьезных отношений дело не дошло еще. Всему свое время», — рассказала она.

Решетова уточнила, что считает поход на ужин отличным способом узнать человека получше, а вовсе не важным шагом.

«Я не могу с разбегу бросаться в отношения», — заключила она.

Тимати ранее пригрозил Решетовой ограничить общение с сыном. Рэперу не понравилось, что Ратмир перенимает женские манеры.