Ученые раскрыли неочевидную причину переедания

Москва, 22 февраля. Приготовление пищи и просто наблюдение за процессом готовки способствуют желанию больше съесть, заявили ученые на основе проведенного эксперимента.

Специалисты провели эксперимент с участием 80 человек. Первой группе поручили готовить пищу, вторая группа за этим наблюдала. Участники третьей группы намеренно отвлекались от поедания блюд, четвертая группа стала контрольной. По окончании исследования ученые оценили уровень сытости и голода этих людей.

Наблюдатели за процессом приготовления пищи съели на 14% больше нормы, у импровизированных поваров этот показатель составил 11%. Результаты исследования позволяют заявить, что приготовление пищи и наблюдение за этим процессом провоцируют переедание, сообщает Planet Today.

Регулярное переедание может навредить организму и сократить длительность жизни, предупредил британский терапевт Тим Лебенс. По мнению специалиста, основную часть ежедневного рациона должна составлять растительная пища.