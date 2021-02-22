Xiaomi представила бюджетные наушники с влагозащитой и шумоподавлением

Пекин, 22 февраля. Китайская компания Xiaomi представила беспроводные наушники с влагонепроницаемым корпусом и активным шумоподавлением по цене всего 25 долларов.

Первой страной, в которой была анонсирована новинка, стала Индия. Наушники Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro являются улучшенной версией прошлой модели, при этом их стоимость практически не изменилась.

Всего за 25 долларов можно приобрести качественное устройство, оснащенное 10-мм динамиками, степенью защиты от влаги IPX5 и шумоподавлением до 25 дБ. Время автономной работы наушников составляет, по заверениям производителя, до 20 часов.

Xiaomi ранее представила концепт смартфона с изогнутым экраном, занимающим всю переднюю панель и боковые грани корпуса.