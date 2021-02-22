Эпидемиолог Фаучи указал на вероятность продления масочного режима в США

Вашингтон, 22 февраля. Количество жертв коронавируса в США вскоре приблизится к отметке в полмиллиона, в связи с чем главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи сделал прогноз о продлении масочного режима.

Говорить о смягчении ограничительных мер по COVID-19 пока рано, считают в Белом доме. На фоне непростой эпидемиологической обстановки медучреждения призвали жителей США помнить о своем здоровье и безопасности окружающих. Однако граждане устали от длительной самоизоляции, а государству грозит экономический кризис. США оказались не готовы к пандемии, о чем свидетельствует критическое число смертей в почти 500 тыс. человек. В сложившейся ситуации американцам придется носить маски и в 2022 году, считает Фаучи.

В США Энтони Фаучи считают «национальным героем» и «добрым доктором», который усиленно борется с COVID-19. Однако следует помнить, что в прошлом он мог быть связан с лабораториями, которые занимаются разработкой вирусов. Подробно об этом говорится в материале «Биология войны»: создатель коронавируса может быть «главным борцом с COVID-19» в США».

Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах выявили 28 134 275 новых случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день жертвами COVID-19 стал 498 901 житель США. Американский лидер Джо Байден намерен провести траурную церемонию зажжения свечей, когда количество скончавшихся от коронавируса достигнет 500 тысяч.