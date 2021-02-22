Стало известно, почему в России подорожала консервированная сайра

Москва, 22 февраля. Консервированная сайра, являясь одним из самых популярных продуктов среди россиян, значительно подорожала за последние месяцы.

Теперь в российских магазинах такие консервы стоят 200 рублей и выше. Рост стоимости рыбных продуктов начался в 2019 году, когда компании переходили на производство консервов из зарубежного сырья. Ситуация связана с тем, что пути миграции рыбы изменились и теперь находятся там, где отечественные суда не занимаются промыслом.

«Чтобы снизить цену на этот рыбный продукт, в консервы стали чаще класть другую, более дешевую рыбу», — передает «Санкт-Петербург.ру».

Речь идет в том числе о сельди и сардине. К тому же россиян предупреждают, что консервированная «сайра» в российских магазинах по цене около 120 рублей является, скорее всего, подделкой.

Рыбакам Санкт-Петербурга и Ленинградской области напомнили, что сегодня промысел на льду Финского залива будет малоэффективным. Чаще всего в этих водах ловят судака, который слишком быстро передвигается для сложившихся условий, сообщает Федеральное агентство новостей.