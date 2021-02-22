Священник объяснил, почему споры о дате празднования Дня защитника Отечества излишни

Протоиерей Димитрий на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что сейчас не время спорить относительно традиционной даты празднования Дня защитника Отечества, установленной еще в СССР.

«В наше непростое время нам как никогда нужно единение общества. У нас и без того достаточно возможностей подраться, и помогают нам в этом весьма активно. У нас, верующих людей, сложное отношение к советскому периоду. Может быть, есть иные достойные даты, которые можно было предложить, как День защитника Отечества. Но сейчас лучше дистанцироваться от таких вопросов и искать то, что нас объединяет, а не ломать копья в очередных драках, которые не ведут нас к единству», — высказался протоиерей Димитрий.

Среди представителей духовенства было немало священников, участвующих в защите России и СССР в разные годы. Так, отец Василий стал первым в истории православным священником, награжденным орденом Святого Георгия. Георгиевский крест четвертой степени батюшка 24-ой пехотной дивизии 19-го егерского полка получил за отвагу в Отечественной войне 1812 года.

Стефан Щербаковский, священник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, отличился в Русско-японской войне. В первом крупном сражении на суше, под Тюренченом, он повел роту, потерявшую командира, в атаку, и при этом пел «Христос воскресе».

Настоятель церкви белорусского села Мало-Плотницкое отец Александр Романушко в годы Второй мировой войны не только отказался отпевать убитого полицая, но и предал изменника Родины анафеме. А затем выдал настолько яркую речь, что половина полицейских прямо с похорон товарища ушла с отцом Александром в партизанский отряд.

«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии, и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии.

