Поклонники начали сжигать билеты на концерт Инстасамки во Владивостоке

Москва, 22 февраля. Фанаты певицы и блогера Инстасамки (Дарьи Зотеевой) стали отворачиваться от кумира. Одна из поклонниц демонстративно сожгла билет на ее концерт во Владивостоке.

Пользовательница социальной сети Instagram призналась, что хорошо относилась к блогеру и даже собиралась вживую увидеть ее выступление. Девушка заметила, что певица вежливо общалась с поклонниками, но в последнее время ее стало «заносить».

«Подогревает интерес к себе мерзкими путями, которые теперь задевают простых людей. И именно поэтому я, как простая девочка из поселка, которая была обслуживающим персоналом, считаю, что это низко», — написала девушка.

Фанатка Инстасамки опубликовала видео, на кадрах которого сжигает распечатанный электронный билет на выступление звезды. Концерт во Владивостоке запланирован на 12 марта, передает телеканал «360».

Поток критики обрушился на Инстасамку после скандала с визажистами. Блогер опубликовала видео, на котором с матами выгоняет из квартиры специалистов по макияжу, опоздавших к ней на встречу. Поступок осудили многие знаменитости, в том числе девушке «досталось» от певицы Клавы Коки.

Затем Инстасамка пожаловалась в Сети на нападение. Девушка утверждала, что на нее вылили банку зеленки, но далеко не все интернет-пользователи поверили в ее искренность.