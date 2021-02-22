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Алжирцы празднуют годовщину народного протестного движения «Хирак»

Алжирцы празднуют годовщину народного протестного движения «Хирак»

Алжир, 22 февраля. Граждане североафриканского государства празднуют годовщину народного движения «Хирак».

Пользователь социальной сети Twitter опубликовал видео мирной демонстрации на одной из улиц города Буира. По его словам, тысячи человек присоединились к акции.

«В настоящее время люди вышли на митинг в Алжире, требуя свержения режима и установления невоенного гражданского статуса», — говорится в посте.

Еще один активист опубликовал ролик из Беджаи — населенного пункта на севере страны. Количество участников мирной демонстрации не превышает нескольких сотен человек.

Жители Тебессы также вышли на улицы города в поддержку народного движения. Пользователь Twitter под ником Said Touati подписал видео «начало марша «Хирак».

Источник издания Lorient-le Jour проинформировал, что полиция Алжира выставила оцепление на центральных проспектах больших городов страны для поддержания порядка и регулирования автомобильного потока во время мирных демонстраций, посвященных годовщине народного движения.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что первые упоминания об организации «Хирак» появились 16 февраля 2019 года. Миллионы граждан вышли на улицы против переизбрания на пятый срок 82-летнего алжирского лидера Абдельазиза Бутефлики.

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