Коллега покойного актера из «Улиц разбитых фонарей» рассказал об его тяжелой болезни

Санкт-Петербург, 22 февраля. Смерть актера Александра Жданова стала большим горем для всей труппы Театра «На Литейном», признался его коллега Сергей Якушев.

По словам артиста, Жданов, известный зрителю по сериалу «Улицы разбитых фонарей», в последнее время тяжело болел. В театре даже организовали сбор средств. На сцену актер уже не выходил, но поддерживал коллег, особенно молодых.

«Слов нет. Замечательный человек, партнер. <…> Была надежда, что он все-таки поправится, но вчера вечером нам сообщили, и как-то даже упали мы все духом, не знаем, как сегодня вечером работать», — рассказал Якушев Пятому каналу.

Жданов скончался в возрасте 70 лет от онкологического заболевания. Как стало известно Федеральному агентству новостей, с раком актер боролся больше года. В последний раз он выходил на сцену в прошлом году, еще до пандемии коронавируса.