Стоимость меди показала максимум с сентября 2011 года

Нью-Йорк, 22 февраля. Медь подорожала на 3,49% и в пике торговалась по 9,294 тысячи долларов за тонну.

Цена на этот промышленный металл превысила отметку в 9 тысяч долларов впервые с сентября 2011 года, свидетельствуют данные Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

Аналитики отмечают, что стоимость меди повышается на фоне улучшения ожидания от экономических перспектив после начала массовой вакцинации от коронавируса. Инвесторы рассчитывают, что в скором времени произойдет полное восстановление деловой активности и спроса на металлы. Регионы за пределами Китая уже постепенно возвращаются к нормальной жизни, и горнодобывающие компании пытаются нарастить добычу, чтобы поспеть за увеличением потребления.

Аналитики Citigroup ранее спрогнозировали, что медь в течение ближайших 12 месяцев может подорожать до 10 000 долларов за тонну. Драйверами возвращения рынка к докризисным показателям должны стать именно драгоценные и цветные металлы.