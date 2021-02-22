«Для них это был шок»: украинцам напомнили, как во Львове появился флаг России

Львов еще задолго до Майдана на Украине в 2013–2014 годах был откровенно националистическим городом, поэтому к русским там относились негативно, больше тяготея к западному миру. Сегодня Львов является националистической столицей Украины, поскольку там неоднократно были замечены последователи ОУН-УПА1 (организация запрещена в России), постоянно прославляют Бандеру, проходят шествия в честь 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина».

Кроме того, 17 февраля, то есть на прошлой неделе, Львовский областной совет обратился в правительство и Верховную раду. Цель обращения была весьма очевидна, особенно в свете произошедших событий на Украине после 2014 года — признать на государственном уровне бойцов дивизии СС «Галичина» борцами за независимость Украины.

При этом еще в сентябре 2020 года украинский суд снял запрет с распространения символики дивизии СС «Галичина» как нацистской и декриминализировал эту дивизию в правовом поле Украины. Подобное положение дел никогда не устраивало жителей Украины и бывшего СССР, чьи предки сражались в Великую Отечественную войну против фашистов и подобных преступников, коих на западной Украине было немало.

Причем исправить ситуацию с расцветом национализма на Украине пытались еще до Майдана, понимая, к чему это может привести, если пустить все на самотек. Как рассказал в интервью ФАН писатель и политолог Сергей Юхин, он еще в 2011 году вместе с товарищами посетил Львов с российским флагом и Знаменем Победы, который они вместе с ветеранами Великой Отечественной войны в итоге водрузили на Холме Славы 9 мая.

«Мы поехали во Львов, так как не могли больше терпеть. Необходимо было показать бандеровцам, что с ползучей украинизацией и антирусской политикой мы мириться не будем. Они нам «поезда дружбы» и факельные шествия, а мы им в ответ ― Знамя Победы на Холме Славы в самом центре столицы махрового украинского национализма. Для них это был шок. Но и для нас тоже — мы много знали о зверином обличии идейных последователей УПА (запрещена в РФ) и дивизии СС «Галичина», но и представить себе не могли масштабы и глубину деградации. В кульминационный момент, когда вооруженная ножами, дубинками и заточенными арматуринами толпа бандеровцев прорвала оцепления ОМОН, нам показалось, что нас тут, на холме, и положат. Но обошлось. Знамя Победы было развернуто на Холме Славы», — заявил Сергей Юхин.

То есть борьба с националистами на Украине велась практически постоянно, однако благодаря действию властей и Майдану теперь они себя чувствуют свободно как никогда. И какое будущее может быть у страны, где прославляют радикальные националистические взгляды, ― непонятно, но очевидно, что оно точно не может быть светлым.

Полное интервью с писателем и политологом Сергеем Юхиным, где он расскажет, какие настроения были у жителей Крыма и Севастополя в 2014 году во время Крымской весны, а также о самом страшном в период, пока в республике не появились «вежливые люди», выйдет на ФАН 23 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европарламенте неожиданно отреагировали на блокаду Крыма Украиной.

1 Организация запрещена на территории РФ.