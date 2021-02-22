Бабушка Давы резко отреагировала на результаты финала «Танцев со звездами»

Москва, 22 февраля. Милена Давтян, бабушка блогера и рэпера Давида Манукяна, не согласна с решением судей шоу «Танцы со звездами». Она считает, что внук заслужил первое место.

Бабушка артиста высказала свое мнение в социальных сетях. По ее словам, Дава и Дарья Палей были лучшей парой в конкурсе, и победа должна была достаться именно им. Милена предположила, что члены жюри подсуживали Сергею Лазареву и были несправедливы к истинным фаворитам телезрителей.

«Такой вероломной несправедливости жюри мы никогда не видели. Как мог федеральный канал позволить такой шабаш ради лица канала — Сергея Лазарева?» — возмутилась родственница рэпера.

Она также призвала всех хейтеров Давы не судить того, о ком они ничего не знают. Исполнитель, по мнению его бабушки, просто образец интеллигентности. Он никогда не осуждает, не разобравшись в ситуации и не зная человека лично.

Проигрыш Давида Манукяна спровоцировал негодование не только у его родственников. Результаты финала «Танцев со звездами» вызвали настоящий скандал в Сети. Между тем, судьи и зрители шоу отдали наибольшее число баллов паре Сергея Лазарева и его партнерше профессиональной танцовщице Екатерине Осиповой, пишет «Культуромания».