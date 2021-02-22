Фотография с Кадыровым стала причиной скандала на Украине

Киев, 22 февраля. Украинские «патриоты» развязали настоящий скандал в Сети из-за опубликованной фотографии с открытия международной выставки оружия IDEX-2021 в Абу-Даби.

Фотоснимки и видеоролики с открытия мероприятия были сделаны 21 февраля. На них видно, что украинский вице-премьер Олег Уруский просто шел рядом с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым во время начала торжественной церемонии.

Однако случайная фотография привлекла внимание не только обычных граждан. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на опубликованные материалы и потребовал объяснений со стороны своего подчиненного.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от президента России.