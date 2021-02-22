Рекомендация Boeing по приостановке полетов серии 777 не коснется авиакомпании «Россия»

Москва, 22 февраля. Корпорация Boeing попросила перевозчиков приостановить эксплуатацию своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney. Данное заявление прокомментировали в компании «Россия».

В пресс-службе корреспонденту ФАН рассказали, что авиапарк включает в себя десять лайнеров указанной серии. Однако все они оснащены двигателями, изготовленными компаниями General Electric или Rolls-Royce.

Недавно в США во время полета загорелся один из двигателей марки Pratt & Whitney 4000-112. Лайнеру пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета. Обломки горящего двигателя стали падать недалеко от домов американцев.