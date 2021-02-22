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Рекомендация Boeing по приостановке полетов серии 777 не коснется авиакомпании «Россия»

Рекомендация Boeing по приостановке полетов серии 777 не коснется авиакомпании «Россия»

Москва, 22 февраля. Корпорация Boeing попросила перевозчиков приостановить эксплуатацию своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney. Данное заявление прокомментировали в компании «Россия».

В пресс-службе корреспонденту ФАН рассказали, что авиапарк включает в себя десять лайнеров указанной серии. Однако все они оснащены двигателями, изготовленными компаниями General Electric или Rolls-Royce.

Недавно в США во время полета загорелся один из двигателей марки Pratt & Whitney 4000-112. Лайнеру пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета. Обломки горящего двигателя стали падать недалеко от домов американцев.

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