«Калашников» представил модернизированную снайперскую винтовку СВЧ

Москва, 22 февраля. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) доработана специалистами группы компаний «Калашников» с учетом замечаний Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

«В настоящее время доработанная с учетом пожеланий заказчика винтовка СВЧ продолжает проходить цикл государственных испытаний», — сказано в размещенном релизе.

Снайперская винтовка Чукавина разрабатывалась под патроны 7,62х54R и 7,62х51 (.308 Win), и .338 Lapua Magnum (8,6х70). В первом варианте винтовка СВЧ полностью совместима с боеприпасами от снайперской винтовки Драгунова, которую она должна заменить в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что СВД является одной из самых массовых снайперских винтовок в мире благодаря своей точности, неприхотливости и надежности. О работе группы компаний «Калашников» над новыми образцами перспективного стрелкового оружия информировал Царьград.