Москва, 22 февраля. Пенсионный фонд Российской Федерации напомнил пожилым гражданам страны, как получить существенную надбавку к страховым выплатам.

Более 4500 рублей могут получить жители России сверх уже существующих начислений. Речь идет о назначении второй пенсии, на которую могут рассчитывать военные пенсионеры. Нередко такие граждане продолжают работать после выхода на военную пенсию, в таком случае работодатель отправляет за них страховые отчисления в Пенсионный фонд РФ. В данной ситуации пенсионер может накопить на вторую пенсию от ПФР.

«При этом должны быть соблюдены важные условия», — напоминает Primpress.

Речь идет о достижении пенсионного возраста, накоплении нового трудового стажа и о наличии минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сообщается, что при этом вторая пенсия будет назначаться военному пожилому гражданину без учета фиксированной выплаты. К примеру, в Тюменской области размер страховой пенсии для военных в среднем равняется сумме в 4678 рублей.

Гражданин Украины восхитился российскими пенсиями, передает Федеральное агентство новостей. По его словам, Москва заботится о жителях Крыма лучше, чем Киев о своих пожилых гражданах.