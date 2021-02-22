С ним было тепло: Лыков рассказал, как работал со Ждановым из «Улиц разбитых фонарей»

Ушедший от нас Александр Жданов был ярким актером. Такими воспоминаниями об артисте с ФАН поделился его коллега из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков. О смерти актера Лыков узнал от корреспондента Федерального агентства новостей.

«Это тот Саша, который играл в театре «На Литейном»? Царствие Небесное ему. Я с Сашей работал в одном театре на протяжении трех сезонов, когда я пришел при режиссере Геннадии Рафаиловиче Тростянецком. Мы с ним играли в одном спектакле под названием «Скупой», это был такой легендарный спектакль, с которого начался театр «На Литейном». Сашка работал еще при Хамармере (Яков Хамармер — советский театральный режиссер. — Прим. ФАН). Он, по-моему, пережил там почти всех», — поделился Лыков.

Александр Лыков рассказал, что много людей уже ушло, а Жданов продолжал работать в театре.

«Сашка — такой долгожитель местного театра. С ним было очень комфортно, он был очень неконфликтный человек, очень понимающий, быстро соображающий. Один из тех людей, с которым в театре уютно», — добавил Лыков.

Собеседник ФАН признается, что вспоминает коллегу с теплом.

«По-моему, он даже не принимал никакого участия в каких-то там скандалах. Знаете, [сложно], когда меняется один режиссер, приходит потом другой — как смена власти, — но он как-то органично отошел от Хамармера и прекрасно работал со вторым режиссером. В этом смысле — был очень покладистый. Это человек, который умел понимать. Я Сашку с удовольствием вспоминаю и вспоминал его неоднократно, потому что он был одним из ярких представителей [нашей профессии]. И на гастролях с ним было комфортно, что всегда очень важно в театре — когда нет такого конфликтного задирания. Чисто по-человечески с ним было внутренне тепло», — вспоминает Лыков.

Напомним, что актер Александр Жданов скончался от онкологического заболевания, с которым боролся больше года. Ему было 70 лет.