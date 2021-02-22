Видео с боевым вылетом российского БПЛА «Орион» в Сирии опубликовано в Сети

Москва, 22 февраля. Кадры боевых полетов нового российского беспилотника «Орион» в небе Сирии появились в Сети.

Видео было опубликовано телеканалом «Россия-1». Сообщается, что во время вылета беспилотный летательный аппарат «Орион» нанес по объектам сирийским боевиков 17 ударов. Уничтожение объектов, в том числе ночью, тоже попало в кадр. Отмечено, что БПЛА «Орион» способен проводить разведку, наводиться на цель и наносить удар даже в сложных погодных условиях.

Также в СМИ подчеркнули, что, согласно маркировке образца «Ориона», попавшего на видео, БПЛА выполнил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один «в иных целях».

Напомним, что первые официальные фотографии беспилотника «Орион» были представлены в конце 2020 года. Как передает ФАН, фото были опубликованы в официальном календаре Минобороны России.

При этом военные эксперты уже успели сравнить новый российский БПЛА с аналогичным турецким и назвать их различия, о чем сообщает «Царьград».