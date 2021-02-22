Более 10 детей пострадали в ДТП в Кызыле

Кызыл, 22 февраля. При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 16 человек. Всем оказали своевременную помощь. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Среди пострадавших, как отмечают в экстренных службах, числятся 11 детей — они получили различные травмы, угрозы жизни нет. Полиция выехала на место происшествия, организованная проверка для установления обстоятельства ДТП.

Серьезная авария с участием автобуса произошла в Шардже: четыре человека погибли, десятки людей получили травмы, сообщал ранее ФАН. Трагический инцидент произошел на дороге в город Хор-Факкан, расположенный на побережье Оманского залива.