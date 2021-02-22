Новый пулемет Калашникова войдет в обновленный состав экипировки «Сотник»

Абу-Даби, 22 февраля. Состав перспективной экипировки «Сотник» частично пополнится новым российским 5,45-мм ручным пулеметом РПЛ-20 разработки группы компаний «Калашников».

Первый образец пулемета РПЛ-20 проходит последние стадии готовности. Об этом сообщил генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов.

«С учетом всех сопутствующих документальных процедур это еще минимум несколько лет», – подчеркнул Тарасов.

Он также отметил, что в перспективе планируется создание модификации РПЛ-20 под патроны 5,56 мм стандарта НАТО.

«Предполагается, частично», – добавил глава концерна «Калашников», комментируя возможность оснащения РПЛ-20 экипировки «Сотник».

Центральный научно-исследовательский институт точной механики Московской области приступит к работам над броней «Сотник» в 2021 году. В комплект экипировки войдет новое стрелковое оружие, боеприпасы и микробеспилотники, связанные с автоматической системой управления тактического звена.

Ранее «Калашников» представил свою новую авиационную разработку ZALA VTOL на международной выставке в ОАЭ.