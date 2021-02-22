Волочкова в «летящей» карете показала, что скрывает под пышной пачкой

Москва, 22 февраля. Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала новое видео, на котором парит над землей в карете и умудряется при этом выполнять балетные па.

Кадры с необычной репетиции появились на странице звезды в Instagram. Волочкова в пачке и пуантах взобралась в железную карету, которая благодаря крану «летела» над землей.

Танцовщица, по всей видимости, не боится высоты. На кадрах ролика она показала различные балетные движения, но обошлась без фирменного шпагата. Зато зрителям из-за необычного ракурса было видно все, что скрывается под пышной юбкой.

«Люблю быть на высоте. Всегда и во всем», — написала артистка в посте.

Остается лишь гадать, как отреагировали интернет-пользователи на такую выходку знаменитости. Дело в том, что Волочкова не дала им возможность оставить комментарии под видео.

Примечательно, что Волочкова далеко не в первый раз выступает в подобной необычной конструкции. В прошлом году во время спектакля она выполнила гимнастические элементы в подвешенной и постоянно вращающейся клетке. Хейтеры тогда высмеяли ее за «страусиный» танец.

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