Российские банки «подтягиваются» к льготной ипотеке

Москва, 22 февраля. Льготные жилищные займы россиянам по программе «Семейная ипотека» будет предоставлять больше банков. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Принять участие в программе ранее могли только кредитные организации, которые успели предоставить заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на ее исполнение. Переназначение финансирования также проводилось между изначальными участниками. Документ снимает данное ограничение и допускает новые банки к подаче заявок.

Программа "Семейная ипотека" действует с 2018 года. Заемщики могут получить кредит на покупку дома или квартиры с гарантированной ставкой не более 6%. К участию допускаются семьи, где после 1 января 2018 года родился второй или последующие дети. Также получить ссуду могут родители одного ребенка с инвалидностью.

В России есть необходимость расширить программу льготной семейной ипотеки на строительство частных домов, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Из-за введенных на фоне коронавируса ограничений среди россиян вырос спрос на частные дома.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила о намерении Банка России снова поднять ключевую ставку. О том, как это повлияет на ипотечное кредитование в России, рассказал корреспонденту «ФедералПресс» доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин.