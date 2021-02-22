Украинцы отмечают День защитника Отечества 23 февраля, несмотря на запрет властей



День Защитника Отечества в феврале продолжает отмечать лишь разумная часть Украины, рассказал глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Все мои друзья на Украине уже достаточно взрослые люди, которые проходили службу по призыву еще в Советском Союзе. Поэтому мы созваниваемся, общаемся, и все отмечают 23 февраля, как День Советской армии и Военно-морского флота. На бытовом уровне часть Украины по-прежнему отмечает этот праздник. Что касается политической элиты Украины и празднования на государственном уровне – это политические игрища, срежиссированные на Западе», — поделился Довганюк.

В 1999 году президент Украины Леонид Кучма выдал указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. Этот день еще долго считался одним из главных праздников украинских мужчин. Но при этом было три разных мнения: что поздравлять следует лишь профессиональных военных, что поздравлять нужно всех, кто имеет хоть какое-то отношение к армии; и что это «мужской» праздник, который отмечают мальчики и даже непричастные к армии мужчины.

А в 2014 году на праздновании Дня Независимости пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина теперь будет отмечать день защитников по своему календарю. Уже в 2015 году День защитника перенесли с 23 февраля на 14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей запорожского казачества. Однако и по сей день часть населения Украины, несмотря на запреты, по традиции отмечает День защитника Отечества 23 февраля.

Ранее депутаты Государственной думы в беседе с ФАН перечислили подарки, которые по достоинству оценят мужчины, и поздравили читателей агентства с наступающим праздником.