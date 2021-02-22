Коту Мостику из Крыма вручили удостоверение экскурсовода

Симферополь, 22 февраля. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко вручил коту Мостику удостоверение гида. Главный символ Крымского моста стал настоящим экскурсоводом с «корочкой».

Свой новый статус кот обрел во Всемирный день экскурсовода. Животное прославилось во время строительства Крымского моста. Кот принимал активное участие в сооружении объекта. После завершения строительства Мостик устроился на работу журналистом.

«Я и раньше рассказывал вам много интересного про Крым! Теперь буду еще больше — как настоящий гид! Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма, лично вручил мне удостоверение», — говорится в публикации на странице Мостика.

Необычный случай спасения кота произошел в Иркутской области. Бездомное животное забралось на дерево и не смогло спуститься самостоятельно. Несколько дней подряд кот просидел там в 30-градусный мороз. На помощь пушистику пришел сотрудник Госавтоинспекции. Он снял животное с дерева и забрал его в отделение. Там кот отогрелся и впервые за несколько дней поел.