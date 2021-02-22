Ударный беспилотник ВСУ атаковал позиции ЛНР в Донбассе

Луганск, 22 февраля. Украинские силовики атаковали позиции Народной милиции ЛНР с помощью ударного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 22 февраля в районе населенного пункта Калиново, который расположен на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

"Вооруженные формирования Украины с применением ударного БПЛА малой дальности нанесли удар по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново, сбросив боеприпас ВОГ-17", — говорится в сообщении.

Накануне подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу окрестности поселка Зайцево на севере Горловки. Несколько мин попали в жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал.