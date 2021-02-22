Зарезавшего девушку жителя Челябинска объявили в розыск

Челябинск, 22 февраля. Правоохранители ищут 38-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над 22-летней жертвой. Поиски фигуранта длятся уже две недели.

По предварительным данным, преступление произошло в квартире потерпевшей. Злоумышленник напал на девушку, которая якобы ему нравилась. Находившиеся в помещении гости пытались спасти хозяйку от разъяренного мужчины. Однако обвиняемый успел нанести ей тяжелое ранение ножом. Через несколько дней пострадавшая умерла в реанимации.

При жизни молодая жительница Урала жаловалась на досаждавшего поклонника. Фигурант добивался ее расположения и не мог простить, что она выбрала другого. Ревность рассматривается в качестве основного мотива преступления.

В Горно-Алтайске ревнивый горожанин расправился с супругой. После убийства он лег спать рядом с трупом, сообщал ФАН.