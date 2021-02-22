Трупы четырех взрослых мужчин нашли в жилом доме в Мордовии

Саранск, 22 февраля. Тела четырех погибших были найдены в Ковылкинском районе Мордовии сегодня утром. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Четыре трупа были обнаружены в частном доме в Ковылкинском районе, сообщает главное управление МЧС по республике.

Тела погибших нашли сегодня утром. По данным следствия, пострадали четверо мужчин в возрасте от 40 до 60 лет. Точная причина гибели неизвестна, однако полиция предполагает, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. В официальном сообщении уточняется, что следы насилия на трупах отсутствовали.

По данному делу организована доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее ФАН писал о мордовских пожарных, которые вытащили из огня двоих детей. Площадь пожара составила 10 кв. метров, спасателям удалось вытащить через окно двух школьников.