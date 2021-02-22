Политолог Ищенко рассказал о шансах Украины победить Россию в случае войны

Москва, 22 февраля. Украинская армия не способна противостоять Вооруженным силам России в реальном военном конфликте. Об этом заявил глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его словам, Вооруженные силы Украины не обладают современным вооружением, а также не имеют опыта масштабных боевых действий с применением авиации и высокоточного оружия.

«Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы», — сказал Ищенко в эфире Youtube-канала «Украина.ру».

Он также напомнил, что у украинской армии практически нет авиации и систем ПВО, а войска снабжаются оружием и патронами с советских арсеналов.

Стоит отметить, что некоторые украинские политики регулярно выступают с агрессивными заявлениями в адрес России. Так, в январе 2021 года советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина превратится в «Афганистан» в случае военного противостояния с российскими войсками.