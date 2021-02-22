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Сирия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Сирия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Дамаск, 22 февраля. Власти Сирии одобрили применение на территории страны российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Сирийская Арабская Республика официально разрешила применение российской вакцины от коронавируса.Такую информацию предоставили в посольстве Сирии в Москве.

«Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и разрешила ее применение на своей территории»,  сказано в сообщении.

Все больше стран мира осознают необходимость применения российской вакцины от коронавирусной инфекции. Недавно стало известно, что Северная Македония заявила о заказе партии «Спутника V».

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