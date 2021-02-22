Украина и Польша объединились против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 22 февраля. Американский президент Джо Байден должен предотвратить завершение проекта «Северный поток — 2». Об этом заявили главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау.

В совместном обращении дипломатов сказано, что российская сторона якобы пытается навязать собственные интересы через энергоснабжение. Москва «зашла слишком далеко» в сфере строительства газопровода «Северный поток — 2», заявили чиновники.

На фоне этого главы МИД Украины и Польши просят президента США Джо Байдена задействовать весь потенциал для «предотвращения завершения проекта», несмотря на позицию Германии, сказано в сообщении министров.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Nord Stream 2 AG ждет разрешения на строительство «СП-2» в водах Германии.