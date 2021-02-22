Застрявшая в Египте из-за локдауна россиянка умерла

Каир, 22 февраля. Жительница Екатеринбурга впала в кому и скончалась. Брат гражданки РФ приехал в Хургаду, чтобы заняться транспортировкой тела сестры.

Установлено, что 41-летняя женщина и ее жених Джейсон отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавирусной инфекции границы были закрыты, поэтому пара вынуждена была остаться в Хургаде.

Вскоре у российской туристки произошел инсульт. В местной клинике у женщины диагностировали опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Позже россиянка впала в кому. Ее брат вылетел в Египет, чтобы перевести женщину на лечение в Россию, но она вскоре скончалась.

В итальянском порту Римини при проверке в чемодане обнаружили тело 27-летней россиянки. Вероятная причина смерти — истощение, сообщал ФАН.