Владельцы кошек и собак требуют вернуть в Россию запрещенные к ввозу сухие корма с ГМО

Владельцы кошек и собак требуют вернуть в Россию корма Acana и Orijen. С 29 июня 2020 года Россельхознадзор ограничил поставки продукции, поскольку канадское предприятие Champion PetFoods нарушило требование Российской Федерации об обязательной государственной регистрации кормовых добавок, полученных из генетически модифицированных организмов (приказ Минсельхоза РФ от 01.04.2005 № 48). С какими проблемами сталкиваются животные и их хозяева из-за частых запретов на ввоз кормов в страну и почему вопрос о вреде продуктов с ГМО в России до сих пор не закрыт? Об этом — в видеорепортаже ФАН.

«Россельхознадзор обеспокоен продолжающимися случаями их обнаружения в кормах и кормовых добавках из Канады, и попросил принять все необходимые меры по недопущению поставок в РФ подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства. — Тем не менее, запрошенные материалы были представлены Канадским агентством продовольственной инспекции только в январе 2021 года. В данный момент Россельхознадзор проводит их анализ».

Россияне скупили в магазинах остатки кормов полюбившейся марки. Даже спустя полгода после запрета многие жалуются в соцсетях на отсутствие альтернативы.

«Вопрос стоит. Пока нет в продаже, на что переходить?» — беспокоится житель Самары Дмитрий Фильченко.

«Весь Интернет перелопатила. Забрала остатки, да и то, маленькие пакетики. Чем кормить малыша, ума не приложу. Привередливый», — жалуется Ирина Жучкова из подмосковной Балашихи.

«У моей собаки от обычной еды рвота, а от других кормов диарея, на многие аллергия. Нашла в магазине остатки Acana. Если этого корма не будет, то придется приучать к филе кролика. Но это такая проблема! Побыстрее бы его вернули!» — рассказала корреспонденту ФАН жительница Иркутска Марина Дереганова.

Почти 700 человек подписали петицию в Сети с просьбой вернуть корма на рынок РФ.

«Не буду писать о той отраве под видом корма, которой завалены прилавки магазинов. Все ответственные владельцы животных и так об этом знают. Найти качественный корм очень сложно. Я полгода изучал составы кормов, лабораторные исследования и отзывы ветеринаров и заводчиков на отечественных и зарубежных ресурсах, прежде чем выбрать для своего питомца продукцию Acana. Я хочу кормить своего питомца качественными кормами», — заявляет автор обращения Андрей Шарапов из Ижевска.

Магазины приносят покупателям извинения за отсутствие на прилавках запрещенных к ввозу кормов и пытаются предлагать альтернативу.

«Остатки кормов Acana и Orijen на складах в РФ практически подошли к концу. Проблема серьезная, так как это шестая марка кормов за последние два года, на которые накладываются подобные ограничения. Животные страдают, бизнес страдает, — сообщил корреспонденту ФАН менеджер челябинского Интернет-зоомагазина «МистерГав», — Примерно 30-40% животных, которые питались кормами Acana и Orijen, испытывают проблемы с переходом на другой рацион. С трудом подобрали корм для лабрадора - аллергия была на все, остановились на рационе Acana с уткой, кормили им почти 10 лет; сейчас корм исчез с полок, попробовали уже 3-4 других производителя — ничего не подходит. И таких жалоб приходит много».

Экс-главред «Израиль 24», журналист Равид Гор тщетно пытается купить в московском зоомагазине привычный для своего кота сухой корм.

«Вижу в маленьких упаковочках. А большие упаковки по 5,5 кг у вас есть?» — спрашивает он у продавца. «Нет. Они все раскупаются, их перестали ввозить в Россию», — отвечает женщина. «Эти две пачки — это все, что есть?» «Да».

В свои два года Шекель весит всего четыре килограмма — абиссинец с детства страдает проблемами с пищеварением.

«Мы его купили в питомнике. У него был коронавирус до того, как это стало модно. Корма низкого качестве вызывают у него проблемы с желудком, поэтому мы долго подбирали корм, который бы он принимал, — рассказал владелец питомца. — На данный момент альтернативы нет, нужно долго, экспериментально подбирать корм».

В июле прошлого года эксперты Роскачества проверили популярные сухие корма для кошек. Возглавила рейтинг Acana. При этом качество таких лидеров рынка, как Hills Science Plan и Sanabelle, серьезно снизилось.

«Эти два корма были единственными, в которых Роскачество не обнаружило следов антибиотиков и пестицидов, — говорит Равид Гор. — Дешевые корма, которые лежат на полках супермаркетов, меня не устраивают, так как содержат аттрактанты. Животное на них подсаживается как на наркотик и начинает их есть в неограниченных количествах, набирает нездоровый вес. В них содержится дешевый белок, например, из сои, пшеницы, который плохо усваивается и включает элементы, вызывающие аллергию».

По результатам исследования «Кормообзор» за 2019-2020 годы, опубликованного на сайте «Кормите питомца правильно», корма двух запрещенных марок возглавили сразу несколько рейтингов.

«Они отвечают нашим критериям: изготавливаются из высококачественного сырья, имеют в составе разнообразное сырое и свежее мясо, рыбу и птицу, поэтому имеют высокие баллы в нашем рейтинге, но не являются единственными, заслуживающими высоких показателей. — рассказала корреспонденту ФАН специалист экспертного отдела ресурса «Кормите питомца правильно» Елена Федорова. — Конечно, найти адекватную замену не очень просто, особенно если речь идёт об Orijen».

Между тем специалист не видит проблемы с поиском альтернативы: запрещенные Россельхознадзором марки кормов не предназначены для животных с чувствительным пищеварением. Того же мнения придерживается и столичный ветеринарный врач Екатерина Павловская.

«Корма Acana и Orijen как раз не для животных с чувствительным пищеварением, а для тех, у кого с пищеварением все в порядке, — объяснила она. — Корма высокобелковые, поэтому мало кому подходят. У многих начинаются проблемы на этих кормах. Есть корма, которые находятся на российском рынке дольше, поэтому альтернатив много».

Теле- и радиоведущий и кандидат биологических наук Иван Затевахин подчеркнул в интервью ФАН, что в мировой науке до сих пор отсутствуют достоверные данные о вреде ГМО.

«Россельхознадзор — это люди инструкций. Они смотрят в бумажку: соответствует закону или нет. Если не соответствует, то даже самый прогрессивный человек, который понимает, что боязнь ГМО — это чушь собачья, все равно должен действовать по инструкции. У него такая должность, — негодует он. — Наверное, люди, которые писали эту инструкцию, были дезориентированы кампанией боязни ГМО, которая к нам пришла с Запада».

По мнению автора и ведущего научно-популярной программы «Диалоги о животных», споры вокруг темы ГМО-продуктов — следствие конкурентной борьбы производителей и всеобщего невежества.

«Если у собаки или кошки на один корм возникает аллергия, а на другой нет, значит, последний — хороший. Оказывается, что в нем есть ГМО. «Ну и слава Богу», — думает среднестатистический владелец питомца. Для него главное, чтобы животное не болело», — рассуждает ведущий. — Чего вы боитесь ГМО? Вы каждый день их едите, просто вы об этом не знаете. Почти все нынешние сорта овощей и фруктов — ГМО. Грейпфрут модифицирован вручную, это гибрид. Это уровень первого курса биофака. Это все биологи знают. Это безвредные добавки, которые попадают в корма опосредованно».

Биолог подчеркнул, что из-за отказа от ГМО-продукции государство терпит экономические потери.

«На борьбу с вредителями тратятся бешеные деньги, на опрыскивание. Это не полезно ни для нас, ни для окружающей среды, — напомнил он. — Если использовать генетически модифицированные сорта, которые устойчивы к вредителям, то никакой отравы не надо, понимаете? Им подсаживают гены, которые устойчивы к вредителям. Ваш организм переработает этот ген, и он выйдет естественным путем. Им заразить невозможно. То есть это надо как-то объяснять…»

Равид Гор назвал странной ситуацию, при которой одно ведомство признает корма определенных марок лучшими, а другое их запрещает.

«Возможно, в этом деле замешана политика и нужно найти повод, чтобы американских производителей вытеснить с нашего рынка. Показать, что у нас тоже есть контрсанкции. Это нормально, — говорит журналист. — Но, если дело не в этом, тогда все печально. В контролирующих органах есть люди, которые считают, что ГМО чем-то вредно для людей и животных. Это лженаука, это не обосновано и свидетельствует о плохом качестве базового образования. Это печально. Нужно отойти от лженаучных подходов в деятельности регулятора на рынке продуктов народного потребления, которые затрагивают десятки тысяч домашних хозяйств».

В 2020 году Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с 15 зарубежных предприятий по производству кормов и кормовых добавок. С 2015 по 2020 годы под запрет попала продукция 71 зарубежной компании, 16 из них вскоре возобновили поставки в Россию.