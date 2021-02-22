Дмитрий Исхаков возмутил фанатов Гагариной публикацией пикантного фото певицы

Москва, 22 февраля. Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков возмутил подписчиков, опубликовав пикантный снимок звезды, на котором она прикрывает наготу полотенцем.

Знаменитости развелись в прошлом году. За болезненным разрывом следили все поклонники популярной певицы. Тем более странной показалась фанатам недавняя публикация фотографа.

Экс-муж Гагариной показал в Instagram черно-белый снимок, на котором певица запечатлена обнаженной. Она прикрывает тело полотенцем, еще одно на ее голове. При этом артистка держит у лица палец с нарисованными усами.

«Не каждый станет звездой, но профессионалом может стать каждый. Если вы интересуетесь фотографией, то вам будет полезен мой курс по фотографии. 20 лет моего профессионального опыта, которым я делюсь с вами», — подписал Исхаков кадр.

Возмущенные фанаты тут же задались вопросом, разрешала ли Гагарина публиковать такое личное фото.

«Ну… Посмотрим, сколько продержится эта фотография»; «Смело»; «Полина не против, что публикуете ее фото?» — написали они под постом.

В Сети ранее появились сообщения о романе Гагариной с женатым саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Продюсер Олеся Сазыкина опровергла их и заявила, что на самом деле исполнительницу связывают близкие отношения с концертным директором Андреем Мухачевым.