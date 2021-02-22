Тульские подростки нашли в заброшенном здании труп. ФАН публикует видео

Тула, 22 февраля. Неожиданной и страшной находкой закончилась вечерняя прогулка тульских подростков.

Как стало известно ФАН, ребята в ходе зимнего времяпрепровождения решили укрыться от холода в стенах заброшенного здания. Здесь они бывали достаточно часто, но в этот раз обстановка отличалась от привычной. На полу, припорошенное снегом, лежало тело человека. Подростки не испугались, сами попытались разобраться в произошедшем. А когда убедились, что перед ними не манекен, вызвали полицию.

По сведениям ФАН, в здании находилось тело мужчины. По предварительным данным признаков насильственных действий на нем не обнаружено. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.