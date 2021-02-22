Минск предупредил страны Запада о последствиях эскалации напряженности

Минск, 22 февраля. Белоруссия оставляет за собой право в 2021 году предпринять дополнительные шаги в сфере национальной безопасности.

Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики, помощник министра Олег Воинов. По его словам, такой сценарий будет реализован, если страны Запада продолжат политику эскалации напряженности.

Актуальные вопросы военной политики, строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь обсуждались на брифинге для военных атташе. Воинов указал, что в прошлом году влияние на международное военное сотрудничество оказали пандемия и неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа. Реакция на выборы президента оказалась политизированной и не направленной на развитие добрососедских отношений.

Совокупность внешних и внутренних угроз безопасности в итоге потребовала от Минска переоценки военно-политической обстановки, добавил представитель Минобороны.