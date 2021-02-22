Суд арестовал генерального директора «ТГК-2» Пинигину

Архангельск, 22 февраля. Главе генерирующей компании «ТГК-2» Надежде Пинигиной избрали меру пресечения. Женщину по решению областного суда заключили под стражу.

Подозреваемой предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Ее действия, по версии следствия, привели к разорению системы энергетической безопасности Архангельской области. Материальная сумма ущерба составила 350 млн рублей. Фигурантка пробудет в СИЗО минимум два месяца — до 14 апреля. Также известно, что обвиняемая будет находиться под стражей в Архангельской области для участия в следственных действиях.

Ранее ФСБ раскрыла подробности дела задержанных топ-менеджеров «ТГК-2» и «Архоблэнерго», сообщал ФАН. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Сокрытие средств».