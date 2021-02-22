Загоревшийся санаторий в Пензенской области тушили 30 человек

Кузнецк, 22 февраля. В ликвидации возгорания третьего этажа оздоровительного учреждения «Надежда» города Кузнецка Пензенской области были задействованы 30 человек личного состава и семь единиц пожарной техники. Соответствующей информацией с корреспондентом ФАН поделилась пресс-секретарь ГУ МЧС по области Анна Шупилова.

«Сообщение о пожаре в санатории поступило в 16:26. Возгорание произошло на площади 45 квадратных метров. Отдыхающие и персонал санатория были успешно эвакуированы. В 17:05 горение было полностью ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона города Кузнецка. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки», — уточнила Анна Шупилова.

Ранее ФАН сообщал, что в результате страшного пожара в Подмосковье погибли два ребенка, одному из которых было всего несколько месяцев.