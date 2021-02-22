Орнитолог назвал группы повышенного риска заражения птичьим гриппом среди людей

Коронавирус и птичий грипп — несопоставимые вещи. Об этом в комментарии ФАН заявил орнитолог, директор «Орнитария» в московском парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Орнитолог Вадим Мишин рассказал, как 7 сотрудников птицефабрики, расположенной на юге России, могли заразиться вирусом птичьего гриппа. Он отметил, что бояться птичьего гриппа не стоит, так как обычные перелетные птицы вирусом человека заразить не могут, даже если будут его носителями. Внимание нужно обращать именно на птичьи фермы.

«7 человек переболели бессимптомно, фактически это выяснилось только в результате лабораторных исследований. Это говорит о степени опасности заболевания. Здесь говорится о сельскохозяйственной птице, то есть в зоне риска находятся сотрудники птицефабрик. Представьте себе массив агрессивной инфекции, когда человек общается с тысячами зараженных птиц. Конечно, здесь концентрация превышает все мыслимые пределы. Природа ведь не терпит избыточности популяции, сверхконцентрации», — рассказал он.

Специалист считает, грипп возникает из-за того, что птиц разводят искусственно. В промышленном птицеводстве возникает повышенная концентрация.

«То есть, когда на единицу площади становится неимоверное для природы количество особей одного вида, то тогда природа начинает защищаться от этих особей — это закон. И начинает сокращать популяцию искусственно — болезнями. В диком виде такой концентрации достигнуть нереально, потому что такой плотности в природе просто не существует. Поэтому перелетные птицы никак (не заразят. — Прим. ФАН), даже если кто-то из них и будет носителем инфекции, с точки зрения биологической опасности это ничтожно», — объяснил эксперт.

Мишин считает, что миру не стоит переживать — эпидемии птичьего гриппа точно не будет, и птиц уничтожать тоже не нужно.

«Мы птицу сырой не едим, ее фекалии, выделения, слизистые тоже, так сказать, в пищу не употребляем. Сейчас гигиена на достаточно высоком уровне. Такой опасности, чтобы включаться как с существующим коронавирусом, нет — это несопоставимые вещи. Мы с вами существуем с этим птичьим гриппом неизвестно сколько. Случаев, чтобы он передавался от человека к человеку, вообще не было. Мы, как говорится, на молоке обжегшись, начинаем на воду дуть. Сейчас комитет по ветеринарии раздует это шире плеч, и начнутся массовые уничтожения в птицеводческих хозяйствах. Это да, такие чистки дезинфекционные имеют право на существование, но когда действительно выявлены серьезные инфекционные заболевания в конкретной птицефабрике», — сказал он.

Орнитолог также назвал самое безопасное для людей мясо.

«Самые безопасные из домашней птицы в этом плане — это мясо перепелов и цесарки. У них изначально самая высокая температура по сравнению с другими сельхозптицами. И это является хорошим иммуносберегающим механизмом. Поэтому перепелятина и перепелиные яйца не только диетические, но и самые безопасные с точки зрения инфекции продукты. А у цесарок очень плотная, мощная, кальцинированная скорлупа у яиц, и туда не попадает инфекция», — объяснил Мишин.

Кроме того, орнитолог признался, что человечество всегда существовало и будет жить дальше в условиях агрессивного окружения микроорганизмов, которые периодически будут проверять нашу популяцию на прочность, а мы будем выживать.

В заключение эксперт дал несколько советов по безопасному изготовлению кормушек.

«Если кормушку почистили, слазили в нее, то это просто закон жизни — надо руки хорошенько помыть, к лицу не притрагиваться и не идти пирожок кушать или чебурек на улице грязными руками. Так можно что угодно подхватить. Всегда надо предохраняться в этом плане, потому что птички летают везде, гадят везде. И мы не знаем, если на улице стол, то тоже надо сначала расстелить что-то, а не просто положить еду на этот стол, потому что мы не знаем, что до этого там было», — сказал он.

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