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Сенатор Сергей Цеков оценил позицию Германии по водной блокаде Крыма

Сенатор Сергей Цеков оценил позицию Германии по водной блокаде Крыма

Симферополь, 22 февраля. Германия может попробовать побудить Украину снять водную блокаду с Крымского полуострова. К такому выводу пришел российский сенатор Сергей Цеков.

По словам политика, немецкое руководство может принять соответствующее решение, которое повлияет на позицию киевской власти по отношению к водной блокаде Крыма.

«Но при этом Берлин будет продолжать финансировать так называемые демократические институты», — сказал Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Берлин показывает политику двойных стандартов, поскольку Германия продолжит выделять деньги украинцам, несмотря на протест по блокаде Крыма, передает НСН.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в Европарламенте неожиданно отреагировали на блокаду Крыма Украиной.

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