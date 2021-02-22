Сенатор Сергей Цеков оценил позицию Германии по водной блокаде Крыма

Симферополь, 22 февраля. Германия может попробовать побудить Украину снять водную блокаду с Крымского полуострова. К такому выводу пришел российский сенатор Сергей Цеков.

По словам политика, немецкое руководство может принять соответствующее решение, которое повлияет на позицию киевской власти по отношению к водной блокаде Крыма.

«Но при этом Берлин будет продолжать финансировать так называемые демократические институты», — сказал Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Берлин показывает политику двойных стандартов, поскольку Германия продолжит выделять деньги украинцам, несмотря на протест по блокаде Крыма, передает НСН.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в Европарламенте неожиданно отреагировали на блокаду Крыма Украиной.